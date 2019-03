Spotify heeft gereageerd op Apples reacties rond de klacht van de streamingdienst bij de EU. Het Zweedse bedrijf deed eerder zijn beklag over de regels van de App Store. In gesprek met Variety noemt Spotify Apple een monopolist.

Spotify diende eerder deze week een klacht tegen Apple in bij de Europese Commissie. Volgens Spotify maakt Apple abonneren via de App Store te duur, blokkeert het bedrijf regelmatig Spotify-updates en gelden de regels van de App Store niet voor Apples eigen apps.

Zo kan Spotify geen abonnement via de App Store aanbieden zonder 15 tot 30 procent van de opbrengsten aan Apple te betalen. Ook kan het bedrijf niet in de App Store adverteren terwijl Apple dat voor zijn dienst Apple Music wel doet.

Apple reageerde vrijdag op de klachten van Spotify. Volgens Apple wil Spotify alle voordelen van de App Store, maar ook 100 procent van de inkomsten. "Spotify zou niet zijn waar het vandaag is zonder de App Store, maar nu gebruiken ze hun formaat om niet bij te hoeven dragen aan het ecosysteem voor de volgende generatie appmakers. Wij vinden dat fout", zegt Apple.

Spotify: 'Reactie Apple komt overeen met verwachtingen'

"Elke monopolist zal suggereren niets verkeerd te hebben gedaan en zal beweren dat de belangen van concurrenten en consumenten voorop te stellen", zegt Spotify in een verklaring. "Daarom is het antwoord van Apple op onze klacht bij de Europese Commissie niet nieuw en volledig in overeenstemming met onze verwachtingen."

"We hebben onze klacht ingediend, omdat de acties van Apple de concurrentie en consumenten schaden en een duidelijke overtreding van de wet vormen. Het is duidelijk dat Apple Spotify-gebruikers op iOS ziet als Apple-klanten en niet als Spotify-klanten, wat de kern is van het probleem met Apple."

Spotify zegt nu het proces van de Europese Commissie af te wachten. De Europese Commissie zei eerder deze week serieus naar de klachten van Spotify te zullen gaan kijken.