De Democratische presidentskandidaat Beto O'Rourke is als tiener lid geweest van Cult of the Dead Cow (cDc), een hackerscollectief uit zijn thuisstaat Texas. Dat onthullen leden aan persbureau Reuters.

De groep, vernoemd naar een slachthuis in Texas, is in 1984 opgericht en had onder meer invloed door nog steeds gebruikte internettaal. Onder meer het ontstaan van de woorden hacktivisme (een samentrekking van hacken en activisme) en 1337 (een verbastering van 'elite') wordt aan cDc toegeschreven.

Daarnaast verspreidde cDc software waarmee mensen Windows konden hacken. Er is geen indicatie dat O'Rourke ook heeft meegeschreven aan die software of heeft deelgenomen aan activiteiten rondom hacken. Wel bezocht de Democraat webpagina's waar het mogelijk was illegale gratis versies van games te verkrijgen.

Volgens O'Rourke heeft zijn lidmaatschap aan cDc invloed gehad op zijn standpunten. Zo is hij onder meer voorstander van netneutraliteit, het principe dat providers al het internetverkeer gelijk moeten behandelen. De netneutraliteit is sinds juni 2018 in de Verenigde Staten niet langer van kracht.

Naast hacktivisme draaide Cult of the Dead Cow ook om het verspreiden van fictie door leden. Zo schreef O'Rourke een kort verhaal waarin de hoofdpersoon genoegen haalt uit het aanrijden van twee kinderen.

In 2018 leed O'Rourke een kleine nederlaag tegen de Republikeinse senator Ted Cruz in de congresverkiezingen van Texas. De 47-jarige politicus stelde zich donderdag officieel kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.