Apple heeft gereageerd op de klacht die Spotify heeft ingediend bij de Europese Commissie. Volgens Apple gebruikt Spotify misleidende retoriek en verdraait het de feiten.

Spotify diende eerder deze week een klacht tegen Apple in bij de Europese Commissie. De muziekdienst vindt dat Apple het door de regels van zijn App Store onmogelijk maakt om eerlijk te concurreren. De Commissie zegt de klachten serieus te nemen.

Apple heeft nu in een uitgebreide verklaring gereageerd op de klachten van Spotify. Zo klaagt Spotify dat het Apple 30 procent commissie moet betalen als gebruikers via de iOS-app een abonnement afsluiten.

'Spotify was zonder Apple niet waar het nu is'

Volgens Apple heeft Spotify echter weggelaten dat die contributie na het eerste jaar daalt naar 15 procent. Dat aandeel is volgens Apple terecht, aangezien het Spotify via zijn App Store in verbinding brengt met iOS-gebruikers, Spotify voorziet van de software om zijn app te bouwen, en gebruikers gemakkelijk laat betalen met een veilig betaalsysteem.

"Spotify wil al die voordelen en tegelijkertijd 100 procent van de inkomsten", stelt Apple. "Spotify zou niet zijn waar het vandaag is zonder de App Store, maar nu gebruiken ze hun formaat om niet bij te hoeven dragen aan het ecosysteem voor de volgende generatie appmakers. Wij vinden dat fout", zegt Apple.

Apple wijst er daarnaast op dat de meeste Spotify-gebruikers gratis luisteren en Spotify dus niets kosten. "Een significant deel van Spotify's klanten komt voort uit samenwerkingen met mobiele providers", stelt Apple. Spotify betaalt in die samenwerking geen contributie aan Apple, wel aan die providers. Slechts een zeer klein deel van de abonnementen is via Apple geregeld, stelt het bedrijf.

Apple ontkent dwarsliggen bij updates

Ook klaagt de muziekdienst dat Apple dwarsligt bij de controle van de Spotify-app. Volgens Apple zijn er echter al bijna tweehonderd updates voor de iOS-app van Spotify goedgekeurd en is de app meer dan 300 miljoen keer gedownload.

De enige aanpassingen die Spotify moet doen, gelden volgens Apple ook voor alle andere apps in de App Store. Van het stelselmatig tegenhouden van updates is volgens Apple geen sprake.

Ook klaagt Spotify dat het niet wordt ondersteund door Siri. Apple zegt echter dat het meermaals contact heeft gezocht met Spotify over ondersteuning van Siri en AirPlay 2, die Spotify zelf moet inbouwen. Het bedrijf zei daar toen aan te werken.

Ook klaagde Spotify dat Apple dwarsligt bij het uitbrengen van een Apple Watch-app. Apple vindt die klacht verrassend, omdat de Spotify-app sinds september 2018 is toegelaten tot de App Store en momenteel de populairste in de categorie muziek is.

'Spotify wil muziekschrijvers niet eerlijk betalen'

Daarnaast wijst Apple erop dat Spotify naast Apple ook muzikanten "wil uitknijpen". Apple wijst op een recente Amerikaanse rechtszaak waarin Spotify en andere grote streamingdiensten werd gedwongen om meer royalty's te betalen aan muziekschrijvers.

Spotify klaagde die muziekschrijvers aan, samen met enkele andere muziekdiensten. "Dat is niet alleen verkeerd, het is een schadelijke stap terug voor de muziekindustrie."

"We zijn trots op het werk dat we hebben gedaan om Spotify te helpen een succesvol bedrijf met honderden miljoenen gebruikers te worden", stelt Apple. "We blijven hen succes wensen, want dat is de hele reden dat we de App Store hebben gemaakt."