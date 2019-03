Facebook-oprichter Mark Zuckerberg maakte donderdag in een bericht aan werknemers bekend dat twee belangrijke topmannen het bedrijf verlaten.

Uit het bericht van Zuckerberg valt op te maken dat Chris Cox en Chris Daniels zelf hebben besloten om te vertrekken.

Hun vertrek is opvallend, omdat Zuckerberg een paar dagen geleden een grote koerswijziging bij het bedrijf heeft aangekondigd.

Volgens Recode zien veel mensen Cox als de belangrijkste bestuurder van Facebook na Zuckerberg en topvrouw Sheryl Sandberg. Hij was sinds 2005 werkzaam bij het bedrijf als een van de eerste softwareontwikkelaars. Cox speelde onder meer een grote rol bij de ontwikkeling van het nieuwsoverzicht.

Cox en Daniels zouden zijn vertrokken na onenigheid met Zuckerberg, die eerder deze maand bekendmaakte de focus van zijn sociale netwerken te verleggen van publieke berichten naar intieme communicatie in zijn chatapps. Als onderdeel daarvan wil Facebook de chatdiensten van Messenger, WhatsApp en Instagram samenvoegen. De vertrekkende topmannen zouden fel tegen die koers zijn, zeggen zes ingewijden tegen The New York Times.

Cox dacht al enkele jaren na over mogelijk vertrek

In een bericht aan Facebook-werknemers schrijft Zuckerberg dat Cox al enkele jaren nadacht over vertrekken bij het bedrijf. In 2016 besloot Cox toch te blijven om aan sommige problemen bij Facebook te werken.

De afgelopen jaren kwam Facebook echter nog meer onder vuur te liggen, onder meer vanwege het grote privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Daarbij belandden persoonlijke gegevens van 87 miljoen gebruikers op straat.

Cox schrijft in een afscheidsbericht de visie van Zuckerberg de afgelopen tien jaar te hebben gedeeld. "De geschiedenis van sociale media is nog niet geschreven, de effecten zijn merkbaar. Als makers moeten we dagelijks bezig zijn om de impact zo goed en positief mogelijk te maken voor gebruikers. Dat is onze grootste verantwoordelijkheid."

WhatsApp-topman vertrekt ook

Ook WhatsApp-baas Daniels vertrekt. De topman werd de leider van de chatdienst, nadat de oorspronkelijke oprichters Jan Koum en Brian Acton waren opgestapt wegens onenigheid met Zuckerberg.

De oprichters van Instagram, één van hen de CEO, verlieten in 2018 ook Facebook. Ook toen werd onenigheid met Zuckerberg door ingewijden als reden aangewezen.

Daniels wordt opgevolgd door Will Cathcart, die verantwoordelijk was voor de reguliere Facebook-app. Cox maakt ruimte voor Fidji Simo, die eerder de leiding had over Facebooks video-, nieuws- en advertentieplatform.