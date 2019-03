De zakelijke chatdienst Slack maakt donderdag in een verklaring bekend 28 accounts te hebben verwijderd. De accounts hadden "duidelijke banden" met haatgroepen.

Slack vermeldt in het korte bericht geen details over de accounts. Zo is niet duidelijk wat de mensen achter de accounts hebben gedaan en waar ze vandaan komen. Slack zegt dat de haatgroepen in strijd zijn met alles waarin het bedrijf gelooft.

Organisaties die haat propageren en aandringen op geweld jegens bepaalde groepen of individuen zijn volgens Slack niet welkom. "Als we op de hoogte worden gebracht van organisaties die Slack misbruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, zullen we onderzoek doen en actie ondernemen als dat nodig is."

Slack laat zich vrijwel nooit uit over de mogelijke aanwezigheid van haatgroepen op de dienst.

In het verleden verwijderden diensten als Twitter, YouTube en Facebook al regelmatig haatgroepen. De bedrijven ondertekenden in 2016 een gedragscode van de Europese Commissie, waarin de concerns beloofden haatberichten harder en sneller aan te pakken.

In februari bleek dat de diensten 72 procent van zulke berichten na een melding van gebruikers hebben gewist.