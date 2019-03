De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sluit niet uit dat de privacywaakhond nog in 2019 boetes voor overtredingen van de AVG, de Europese privacywet, gaat uitdelen. Dat zegt een woordvoerder donderdag tegen NU.nl.

De woordvoerder laat weten dat er op dit moment meerdere onderzoeken lopen naar mogelijke overtredingen van de AVG. Wanneer blijkt dat er inderdaad sprake is van een overtreding, kunnen er snel boetes volgen.



De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog geen boetes uitgedeeld sinds de AVG op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Dat heeft ermee te maken dat er eerst uitgebreid onderzoek gedaan moet worden voor er een boete uitgedeeld kan worden, maar er waren tot donderdag ook nog geen richtlijnen voor de hoogte van een boete.

Autoriteit Persoonsgegevens stelt hoogte boetes vast

De AVG is een verordening op Europees niveau en is in alle landen van de Europese Unie van kracht. Nationale privacyorganisaties hebben van Brussel echter nog geen richtlijnen gekregen voor de hoogte van een boete bij verschillende overtredingen.

Onder de AVG kunnen bedrijven en organisaties voor het niet voldoen aan verplichtingen (zoals de meldplicht datalekken) een boete van maximaal 10 miljoen euro of 2 procent van de jaaromzet krijgen. Voor overtredingen van de AVG geldt een maximumboete van 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft donderdag bekendgemaakt dat het op basis van de verschillende artikelen in de privacywet vier verschillende categorieën hanteert bij het uitdelen van boetes.

Onder de eerste categorie vallen overtredingen zoals het geen gehoor geven aan het verzoek tot verwijderen van gegevens. De hoogste categorie is voor ernstige overtredingen, bijvoorbeeld als bedrijven geen gehoor geven aan een bevel van de AP om aanpassingen te doen aan hun gegevensverwerking of bij een overtreding van strafrechtelijke aard.

De hoogte van de boete hangt van verschillende factoren af, zoals de manier waarop de AVG wordt overtreden, de omvang van de overtreding en de duur.

De Nederlandse richtlijnen van de AP komen te vervallen zodra op Europees niveau vergelijkbare richtlijnen worden bepaald. Wanneer dat precies gebeurt, is nu nog niet bekend.