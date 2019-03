Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten doen onderzoek naar mogelijk illegale deals die Facebook heeft gesloten met makers van smartphones. Op die manier zou Facebook data van gebruikers hebben verstrekt, zonder dat gebruikers daar toestemming voor hebben gegeven.

Volgens The New York Times zijn bij minstens twee grote techbedrijven documenten opgevraagd, die meer inzicht moeten geven in de deals.

Het onderzoek is nog aan de gang en daarom kan nog niet worden gezegd om welke bedrijven het gaat. Naast met de twee bedrijven zijn volgens ingewijden met tientallen techbedrijven afspraken gemaakt. Het zou gaan om onder meer grote bedrijven als Amazon, Apple en Microsoft en verschillende andere smartphone- en tabletfabrikanten.

De deals zouden erop gericht zijn andere applicaties en apparaten beter te laten samenwerken met Facebook. De bedrijven kregen daarmee toegang tot de vriendenlijst, persoonlijke informatie en andere data van gebruikers. Er wordt nu gekeken of dit niet in strijd is met de wet.

Een woordvoerder van Facebook heeft tegenover The New York Times laten weten dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek.