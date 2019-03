De VS heeft Duitsland laten weten minder inlichtingen met zijn Europese bondgenoot te zullen delen, als apparatuur van het Chinese telecombedrijf Huawei terug te vinden zal zijn in het Duitse 5G-netwerk.

De VS waarschuwt dat het delen van inlichtingen wordt beperkt als apparatuur van Huawei of andere Chinese telecombedrijven in het 5G-netwerk te vinden zijn, schrijft The Wall Street Journal maandag op basis van een brief die vrijdag naar de Duitse minister van Economische Zaken is verstuurd.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Berlijn zegt maandag dat het gebruik van "onbetrouwbare leveranciers" toekomstige samenwerkingen in gevaar kan brengen.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de VS dreigt een bondgenoot minder inlichtingen te verstrekken. In februari waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bondgenoten in Europa al wel voor een moeizamere relatie als deze landen het gebruik van Huawei-apparatuur toestaan.

De Verenigde Staten waarschuwen dat China apparatuur van Huawei kan gebruiken voor spionagedoeleinden. Het land probeert Europese bondgenoten ervan te overtuigen om de apparatuur voor telecomnetwerken niet in hun toekomstige netwerk in te bouwen.

Het is onduidelijk op welke gebieden de VS minder inlichtingen met Duitsland dreigt te delen. Het land wisselt met Europese bondgenoten onder meer informatie in de strijd tegen terrorisme uit.

Het Chinese Huawei is - naast maker van smartphones - marktleider op het gebied van apparatuur voor telecomnetwerken. De aantijgingen van de VS, die tot nu toe niet zijn voorzien van openbaar bewijs, komen op een moment dat veel landen beginnen aan de uitrol van 5G, de volgende generatie van het telecomnetwerk.

Europese landen gaan in tegen VS

De VS kreeg onlangs tegenslagen te verduren bij pogingen om bondgenoten ervan te overtuigen geen Huawei-apparatuur in hun 5G-netwerken te gebruiken.

Het Verenigd Koninkrijk zei in februari het risico rondom Huawei "beheersbaar" te vinden. Apparatuur van Huawei zou daarmee niet volledig worden uitgesloten van het netwerk.

Vorige week zei de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier ook dat Huawei niet expliciet wordt uitgesloten van 5G-netwerken. In plaats daarvan wil de Duitse overheid inzetten op strenge controles voor alle leveranciers.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken zegt maandag een brief te hebben ontvangen en op een later moment inhoudelijk te reageren.