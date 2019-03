De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning moet de cel in omdat ze weigert te getuigen in een zaak omtrent WikiLeaks, meldt persbureau Associated Press (AP) vrijdag.

Een algemene rechtbank in staat Virginia heeft vrijdag beslist dat Manning gevangen moet worden gezet, nadat ze tijdens een verhoor bevestigde niet de intentie te hebben om te gaan getuigen.

Manning blijft vastzitten tot de klokkenluider besluit wel te getuigen of tot de jury, die besluit of er in de zaak een aanklacht wordt ingediend, zijn werk heeft afgerond.

De klokkenluider werd bekend toen zij als inlichtingenmedewerker in Irak geheime documenten lekte aan WikiLeaks. In 2013 werd Manning veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf, maar zij kwam in 2017 vrij na een gratie van toenmalig president Barack Obama.

Manning werd onlangs opgeroepen als getuige in het onderzoek naar WikiLeaks dat door openbaar aanklagers in Virginia wordt gevoerd. De klokkenluider heeft gezegd dat zij alles wat zij over WikiLeaks weet al eens heeft verteld in de militaire rechtbank.

In de zaak heeft Manning zich uitgesproken tegen de werkwijze van een jury, die bestaat uit een groep burgers en een getuige mag verhoren zonder de aanwezigheid van een advocaat. "Het idee dat er zoiets bestaat als een onafhankelijke jury is niet meer van deze tijd", zei ze eerder.