Een twintigjarige Hagenaar is veroordeeld voor het uitvoeren van DDoS-aanvallen met een botnet, voor het inbreken in het computersysteem van zijn school en voor afpersing. Dat maakte de rechtbank in Den Haag donderdag bekend.

De man legde meerdere websites plat met zijn DDoS-aanvallen. Dat deed hij door heel veel informatie tegelijkertijd op een website af te sturen, waardoor deze overbelast raakte. Ook brak hij in in het Magister-systeem van de middelbare school waar hij onderwijs volgde en perste hij twee goksites en een bitcoinwisselkantoor af.

De man is veroordeeld tot jeugddetentie van 377 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk. De man was nog minderjarig toen hij de de DDoS-aanvallen uitvoerde. Het OM had 24 maanden gevangenisstraf geëist.

Bij de aanvallen maakte de veroordeelde gebruik van een Mirai-botnet van tienduizend computers. Deze werden geïnfecteerd met de malware Mirai, die ervoor zorgt dat een computer op afstand ingezet kan worden bij een DDoS-aanval.