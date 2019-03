Websites moeten toegankelijk blijven voor bezoekers die trackingcookies weigeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat websites die bezoekers met dergelijke cookiewalls buiten de deur houden, niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Volgens de AP komen er veel klachten binnen over websites die bezoekers wegsturen als zij niet akkoord gaan met het cookiebeleid. Deze cookiewalls worden op veel Nederlandse websites gebruikt en tonen vaak niets van de webpagina, voordat de cookies zijn geaccepteerd.

De AP legt de norm nog een keer uit en zegt strenger te gaan controleren op overtredingen. Bedrijven waarover veel klachten binnenkwamen, hebben een brief ontvangen met een nadere uitleg over de AVG. De AP gaat controleren of deze bedrijven hun website op de juiste manier aanpassen.

Sinds de AVG in mei 2018 is ingegaan, moeten websites aan gebruikers melden dat er trackingcookies worden geplaatst. Deze cookies zijn bedoeld voor advertentiedoeleinden. Bezoekers moeten de vrijheid hebben om deze te weigeren.

'Onrechtmatig als mensen onder druk persoonsgegevens afstaan'

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat mensen zo "welbewust en op de juiste manier gebruikmaken van hun recht op bescherming van persoonsgegevens".

"Als op een website wordt gevraagd om toestemming voor trackingcookies en bij weigering daarvan toegang tot de website of service niet mogelijk is, staan mensen onder druk hun persoonsgegevens af en dat is onrechtmatig."

In december 2018 meldde de AP dat er tienduizend klachten waren binnengekomen na de invoering van de AVG, waaronder over het gebruik van cookiewalls.

De AVG is in de hele Europese Unie ingevoerd met de bedoeling om de privacy van burgers beter te waarborgen.