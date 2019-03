Websites moeten toegankelijk blijven voor bezoekers die weigeren om zeogenoemde trackingcookies te laten plaatsen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat websites die bezoekers met dergelijke 'cookiemuur' buiten de deur houden, niet voldoen aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Volgens de AP komen er veel klachten binnen over websites die bezoekers wegsturen als zij niet akkoord gaan met het cookiebeleid. Deze cookiemuren worden op veel Nederlandse websites gebruikt en tonen vaak niets van de webpagina, voordat de cookies zijn geaccepteerd.

De AP legt de norm nog een keer uit en zegt strenger te gaan controleren op overtredingen. Bedrijven waarover veel klachten binnenkwamen, hebben een brief ontvangen met een nadere uitleg over de AVG. De AP gaat controleren of deze bedrijven hun website op de juiste manier aanpassen.

Sinds de AVG in mei 2018 is ingegaan, moeten websites aan gebruikers melden dat er trackingcookies worden geplaatst. Deze cookies zijn bedoeld voor advertentiedoeleinden. Bezoekers moeten de vrijheid hebben om deze te weigeren.

Er zijn globaal gezien drie soorten cookies: Functionele cookies maken websites nuttiger, denk aan cookies van webshops die onthouden wat er in het winkelmandje zit, of cookies die onthouden dat een gebruiker is ingelogd.

Analytische cookies worden gebruikt om een globaal overzicht te krijgen van het aantal bezoekers. Zo weten sites hoeveel keer een bepaalde pagina wanneer is bezocht, maar niet door wie.

Trackingcookies houden bij welke pagina's gebruikers bezoeken, en bouwen op basis daarvan een profiel van die gebruiker op. Aan de hand van dat profiel tonen adverteerders gepersonaliseerde reclame.

'Onrechtmatig als mensen onder druk persoonsgegevens afstaan'

"Als op een website wordt gevraagd om toestemming voor trackingcookies en bij weigering daarvan toegang tot de website of service niet mogelijk is, staan mensen onder druk hun persoonsgegevens af en dat is onrechtmatig."

In december 2018 meldde de AP dat er tienduizend klachten waren binnengekomen na de invoering van de AVG, waaronder over het gebruik van cookiemuren.

De AVG is in de hele Europese Unie ingevoerd met de bedoeling om de privacy van burgers beter te waarborgen.

Websites in de problemen door strengere handhaving AVG

De AP geeft bedrijven de gelegenheid om aanpassingen aan hun cookiemuur te doen. Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet mag de AP wel een dwangsom opleggen of een boete uitdelen als websites hun cookiebeleid niet aanpassen.

Het is voor sommige websites belangrijk om trackingcookies te kunnen plaatsen, omdat deze essentieel zijn voor advertentie-inkomsten. Op websites waar wel de keuze voor het plaatsen van trackingcookies wordt aangeboden, neemt het aantal bezoekers dat cookies laat plaatsen volgens Engelfriet af met een factor tien. Dat betekent dat advertentie-inkomsten meteen flink teruglopen.

Engelfriet verwacht daarom dat bedrijven naar andere manieren gaan zoeken om mensen te overtuigen om wel trackingcookies te accepteren. Bezoekers de toegang blokkeren via een cookiemuur mag in ieder geval niet meer.