Initiatiefnemers van XS4ALL Moet Blijven komen binnen enkele maanden met een nieuwe, eigen internetprovider, als KPN XS4ALL niet op korte termijn verkoopt of laat voortbestaan.

Het actiecomité zegt dat de plannen voor een nieuw bedrijf "vergevorderd" zijn. Initiatiefnemer Kirsten Verdel zegt tegen NU.nl dat de nieuwe provider "binnen enkele maanden of sneller" met een voorregistratie komt voor mensen die naar het nieuwe bedrijf willen overstappen.

De organisatorische structuur van de provider wordt momenteel ingevuld. Verdel zegt dat het bedrijf naast internet, bellen en televisie ook gericht zal zijn op oplossingen voor privacy en beveiliging van gegevens.

"De juridische structuur wordt zo vormgegeven dat het eigendom niet is gericht op economisch gewin, maar op ideologische standvastigheid", schrijven de initiatiefnemers in een persbericht over de nieuwe aanbieder. Het comité zegt een businessplan te hebben, evenals "mensen voor techniek, marketing, financiën en juridische zaken". Daarnaast lopen er gesprekken met investeerders.

Verdel zegt op 60.000 klanten te mikken. De petitie voor behoud van XS4ALL werd door 52.000 mensen getekend, maar er zijn volgens de initiatiefnemers nog veel meer sympathisanten die niet hebben getekend. "Ook proberen we mensen terug te halen die ooit uit onvrede bij XS4ALL zijn weggegaan, bijvoorbeeld omdat de snelheid niet hoog genoeg was. En we hopen een nieuwe groep mensen te trekken."

'KPN weet niet welke diensten XS4ALL biedt'

Donderdagochtend voert XS4ALL Moet Blijven actie bij de ingang van het XS4ALL-gebouw in Amsterdam. In een pamflet dat daar wordt uitgedeeld, beschrijven de actievoerders dat KPN "geen enkele planning heeft voor de migratie".

"Klanten wordt ten onrechte voorgehouden dat voor hen niets zal veranderen en dat ze 'de producten en diensten die ze nu hebben behouden'", staat in de tekst. "We weten allemaal dat dit niet waar is, en dat er inmiddels al wordt gesproken over welke producten en diensten mee gaan naar KPN en welke niet. Sterker nog: KPN blijkt niet eens te weten welke producten en diensten XS4ALL allemaal levert."

Er is geen specifieke datum waarop de nieuwe provider er zou moeten komen. Dat hangt volgens Verdel deels van KPN af. De aanbieder is nogmaals opgeroepen om in gesprek te gaan over het behoud van XS4ALL. "Maar als we op een gegeven moment zo ver gevorderd zijn met het opzetten van een eigen provider, dan gaan we daar helemaal voor."

Besluit KPN staat vast

Een woordvoerder van KPN laat aan NU.nl weten dat er destijds "een goed gesprek" met het comité is geweest. "Waarin we hebben benadrukt dat klanten de producten en service behouden zoals zij die nu hebben. XS4ALL is al twintig jaar onderdeel van KPN en we gaan dit proces zo goed mogelijk uitvoeren."

KPN heeft kennisgenomen van de komst van een mogelijke nieuwe provider. "We opereren in een concurrerend speelveld, daar zijn we aan gewend. Het staat iedereen vrij een provider op te richten."

De telecomaanbieder zegt altijd open te staan voor een gesprek. "Maar het besluit om met het KPN-merk alle klantsegmenten te bedienen, staat vast."