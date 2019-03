Microsoft heeft de afgelopen twee jaar aanvallen van Iraanse hackers gedetecteerd, schrijft The Wall Street Journal. De hackers zouden duizenden mensen hebben aangevallen bij ruim tweehonderd bedrijven.

Bij de cyberaanvallen zouden bedrijfsgeheimen zijn buitgemaakt. Ook verwijderden hackers data van computers. Microsoft schat dat bedrijven voor miljoenen euro's aan schade hebben opgelopen.

Onder meer gasbedrijven en machinefabrikanten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zouden zijn getroffen. Het is onduidelijk of ook Nederlandse bedrijven zijn aangevallen.

Volgens Microsoft zijn de aanvallen terug te leiden naar Iraanse hackers, die onderdeel uitmaken van een collectief genaamd Holmium. Microsoft hield de groep vier jaar lang in de gaten, maar zag eind vorig een toename in de aanvallen.

Iran ontkent in een reactie betrokken te zijn bij de cyberaanvallen. Een woordvoerder noemt het onderzoek van Microsoft "in essentie reclame, geen onafhankelijk of academisch onderzoek".

De hackers vooral van phishingaanvallen hebben ingezet om in te breken op computers. Holmium stuurde ruim 2.200 mensen malafide e-mails, waarmee hackers toegang kregen tot computers als slachtoffers erop klikten.