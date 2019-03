De Chinese telecom- en smartphonefabrikant Huawei heeft officieel een aanklacht tegen de Amerikaanse overheid ingediend vanwege het productverbod dat de VS het bedrijf heeft opgelegd.

Huawei stelt de aanklacht te hebben ingediend bij een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Texas.

De rechtszaak draait om het verbod van de Amerikaanse overheid op producten van Huawei. Volgens de VS wordt apparatuur van Huawei door de Chinese overheid gebruikt voor spionage. In augustus werd in de VS een wet van kracht die het gebruik van onder meer Huawei-apparatuur in telecomnetwerken beperkt.

De wet verbiedt Amerikaanse overheidsorganisaties om apparatuur van Huawei te gebruiken als een "substantieel of essentieel" onderdeel van een systeem of als "vitale technologie" van een systeem.

"Het Amerikaanse Congres kan geen enkel bewijs aanleveren om deze beslissing te ondersteunen. Wij zien ons gedwongen om deze stap te nemen", aldus Huawei-voorzitter Guo Ping in een verklaring.

"Dit verbod is niet alleen onwettelijk, maar beperkt Huawei ook in het concurreren op een eerlijke manier. Dit is niet alleen schadelijk voor de regering, maar ook voor het Amerikaanse volk."

Rechtszaak verdere escalatie gespannen relatie VS en Huawei

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Huawei zijn de afgelopen maanden opgelopen door de Amerikaanse beschuldiging dat apparatuur van Huawei door de Chinese overheid gebruikt zou kunnen worden voor spionage.

Ook de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in een fraudezaak leidde tot spanningen.

Zondag werd al bekend dat de in Vancouver gearresteerde Meng Canada aanklaagt. Ze werd in december op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd in de fraudezaak omtrent het Chinese technologiebedrijf.