Facebook is van plan om de focus van zijn sociale netwerken te verleggen van publieke berichten naar intieme communicatie in zijn chatapps. Dat schrijft Facebook-oprichter en algemeen directeur Mark Zuckerberg woensdag in een bericht op het sociale medium.

"Ik verwacht dat toekomstige versies van Messenger en WhatsApp de voornaamste manieren worden waarop mensen op het Facebook-netwerk met elkaar communiceren", schrijft Zuckerberg.

Facebook beheert naast het gelijknamige sociale medium meerdere andere grote platformen, waaronder de berichtendiensten Messenger en WhatsApp en het sociale medium Instagram.

"Vandaag de dag zien we dat het een-op-een versturen van berichten, korte verhalen en kleine groepen verreweg de snelst groeiende gebieden van online communicatie zijn. Veel mensen hebben de voorkeur voor de intimiteit die hoort bij een-op-een communiceren, of met slechts een paar vrienden."

Onderdeel van de koerswijziging is dat Facebook de chatdiensten van zijn apps Messenger, WhatsApp en Instagram met elkaar wil laten integreren. Voor Android-telefoon moet ook sms een onderdeel worden van de berichtendienst. Apple staat een soortgelijke stap op zijn besturingssysteem voor iPhones vooralsnog niet toe.

Met de integratie moet het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een Messenger-gebruiker een bericht kan sturen naar een WhatsApp-gebruiker en vice versa. "We willen mensen een keuze geven zodat ze hun vrienden kunnen bereiken vanaf de app die hun voorkeur heeft", aldus Zuckerberg.

"Als deze evolutie succesvol is, wordt in gesprek gaan met je vrienden en familie op het Facebook-netwerk fundamenteel iets meer voor jezelf."

Sterke versleuteling zorgt voor dilemma's

De Facebook-directeur schrijft dat sterke versleuteling, zogenoemde end-to-endencryptie, een "belangrijk middel" is om "een op privacy gefocust sociaal netwerk" te ontwikkelen. Dankzij end-to-endencryptie worden de verstuurde berichten op de servers niet ontsleuteld, waardoor ook Facebook zelf ze niet kan inzien.

De berichten op WhatsApp zijn op dit moment al standaard voorzien van end-to-endencryptie. In Messenger biedt Facebook met de optie 'Geheime gesprekken' dezelfde sterke versleuteling, maar deze vorm is niet de standaard.

Facebook manoeuvreert zichzelf met die keuze in een moeilijke situatie, erkent Zuckerberg. "De implementatie van end-to-endencryptie zorgt voor wezenlijke veiligheidszorgen die we moeten afhandelen."

"Versleuteling is een krachtig middel voor privacy, maar dat betreft ook de privacy van mensen die kwaad in de zin hebben." Hij noemt het gegeven dat mensen de geïntegreerde berichtendienst - die miljarden gebruikers zal hebben - kunnen misbruiken voor terrorisme, kindermisbruik en afpersing.

Zuckerberg zegt het de verantwoordelijkheid van Facebook te vinden om dat misbruik zo veel mogelijk tegen te gaan. "Maar we staan voor een moeilijke keuze, omdat we nooit alle potentiële schade zullen vinden die we dat op dit moment met onze veiligheidssystemen zouden kunnen vinden."

Facebook geplaagd door privacyschandalen

De aangekondigde koers komt na een jaar waarin Facebook continu negatief in het nieuws kwam vanwege meerdere privacyschandalen. Het bedrijf is met name onder vuur komen te liggen nadat het Cambridge Analytica-schandaal in maart 2018 naar buiten kwam.

Momenteel onderzoekt de privacywaakhond van Ierland - waar Facebook zijn Europese hoofdkantoor heeft - tien kwesties waarbij Facebook mogelijk de Europese privacywet overtreedt.

"Ik begrijp dat veel mensen denken dat Facebook niet in staat is om een op privacy gefocust platform te bouwen, omdat we eerlijk gezegd momenteel geen sterke reputatie hebben wat betreft het bouwen van privacybeschermende diensten", erkent Zuckerberg in zijn bericht.

Hoe de Facebook-koers er de komende jaren concreet uit gaat zien, onder meer voor het verdienmodel van het advertentiebedrijf, is nog niet helemaal duidelijk. Zuckerberg schrijft dat het werk zich in een vroeg stadium bevindt en dat het bedrijf met deskundigen overlegt over het vormgeven van de plannen.