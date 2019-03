Particulieren en bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk die gebruikmaken van een .eu-domeinnaam riskeren hun bevoegdheid daarvoor te verliezen als het land op 29 maart zonder deal de Europese Unie verlaat. Daarvoor waarschuwt EURid, de beheerder van het .eu-domein, woensdag.

Het .eu-domein mag alleen gebruikt worden door inwoners en bedrijven die zijn gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER). Een 'no deal-Brexit' zou er automatisch voor zorgen dat Britten vanaf 30 maart niet aan die eis voldoen.

EURid geeft eigenaars van een .eu-domeinnaam die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of het Britse overzeese gebied Gibraltar tot 30 mei 2019 de tijd om hun gegevens aan te passen, als zij hun domeinnaam willen behouden.

De beheerders moeten er in dat geval voor zorgen dat de domeinnaam is geregistreerd in een van de overige 27 EU-lidstaten of binnen de EER (IJsland, Noorwegen of Liechtenstein).

Alle .eu-domeinnamen die op 30 mei nog binnen het Verenigd Koninkrijk of Gibraltar zijn geregistreerd, worden bij een 'no deal-Brexit' buiten gebruik genomen. Dat betekent dat de domeinnaam niet langer gebruikt kan worden voor websites of e-mailadressen.

Ingetrokken domeinnamen die op 30 maart 2020 niet aan de regels voldoen, worden vanaf dat moment vrijgegeven. Inwoners en bedrijven in de Europese Unie kunnen de domeinnaam vanaf dan registreren voor eigen gebruik.