Google test in de Verenigde Staten het plaatsen van visuele advertenties tussen de zoekresultaten van afbeeldingen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt op zijn blog.

Het gaat om reclamefoto's die verschijnen tussen de zoekresultaten op Google Afbeeldingen. In de afbeeldingen worden bepaalde afgebeelde producten van extra verkoopinformatie voorzien.

Google geeft het voorbeeld van een gesponsorde foto van een kantoor aan huis. Beweegt de gebruiker de muis over de foto, dan verschijnt extra informatie, zoals de prijs van een tafel of de merknaam van een stoel.

De functie wordt volgens Google op dit moment door twintig adverteerders getest in de VS. De advertenties verschijnen bij een klein aantal bezoekers als ze in het Engels zoeken naar brede termen als 'ideeën thuiskantoren' en 'douchetegelontwerpen'.

Google is van plan om de functie de komende maanden verder uit te rollen door meer categorieën toe te voegen. Een woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat het nog om een test gaat. Als die succesvol is, zal het bedrijf verder kijken of de functie ook wereldwijd in gebruik wordt genomen.