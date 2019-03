Google maakt het in Canada onmogelijk om zijn platform te gebruiken om politieke advertenties te publiceren. Volgens het bedrijf is het te moeilijk om te voldoen aan een transparantiewet die in december door het Canadese parlement is gegaan, schrijft The Globe and Mail.

De wet vereist van internetbedrijven dat zij bijhouden welke politieke en politiek gerelateerde advertenties er op hun platformen verschijnen. De wet geldt voor alle internetplatforms die online reclameruimte verkopen.

"We zijn tot het besluit gekomen dat Google tijdens verkiezingen in 2019 het best aan de wet kan voldoen door eigenlijk te stoppen met het accepteren van verkiezingsadvertenties zoals ze in de wet zijn omschreven", zegt het hoofd Beleid van Google Canada tegen The Globe and Mail. "Het is pijnlijk."

De Canadese wet rondom transparantie gaat naar verwachting op 30 juni van kracht. In oktober vinden de vierjaarlijkse algemene verkiezingen voor het Canadese parlement plaats.

Karina Gould, de Canadese minister van Democratic Institutions (Democratie) zegt tegen The Globe and Mail teleurgesteld te zijn in Googles beslissing, die volgens haar "genomen lijkt te zijn om bedrijfseconomische redenen en geen afspiegeling van de kwaliteit van de Canadese wetten is".

Google zegt dat het automatische systeem voor advertenties ervoor zorgt dat het onmogelijk is om erachter te komen welke advertenties getoond worden. De reclames kunnen ook buiten Google-sites getoond worden, iets wat concurrent Facebook bijvoorbeeld niet biedt.