Hackers in China hebben meer dan twintig universiteiten aangevallen om maritieme technologie te bemachtigen. Het gaat om universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea.

Experts van het cybersecuritybedrijf iDefense ontdekten dat er vanuit China cyberaanvallen zijn uitgevoerd op verschillende universiteiten, meldt The Wall Street Journal.

Onder andere de University of Washington en het Massachusetts Institute of Technology waren belangrijke doelwitten, maar ook universiteiten in het nabijgelegen Zuid-Korea.

Het rapport laat zien dat sinds april 2017 wordt geprobeerd om informatie over onderwatertechnologie te stelen. Het is niet bekend welke informatie is buitgemaakt, maar op veel computers van verschillende wetenschappers op de getroffen universiteiten is malware aangetroffen.

De aanvallen zijn herleid naar de hackersgroep die onder de namen Temp.Periscope, Leviathan en Mudcarp bekendstaat. China heeft tegenover The Wall Street Journal ontkend dat het betrokken is bij de cyberaanvallen.