Google-werknemers hebben ontdekt dat Google nog steeds werkt aan een gecensureerde zoekmachine voor de Chinese markt, meldt The Intercept.

Drie werknemers zeggen in een broncode bewijs te hebben gevonden waaruit blijkt dat Google nog steeds aan een aangepaste zoekmachine voor China werkt. Deze Chinese zoekmachine werd eerder aangehaald als Project Dragonfly.

Eind 2018 bleek dat Google gestopt zou zijn met de ontwikkeling van de gecensureerde zoekmachine. Het project kreeg veel kritiek van onder anderen politici, mensenrechtenorganisaties en medewerkers van Google zelf.

Nu zeggen medewerkers dat de ontwikkeling nog steeds in volle gang is. Andere bronnen melden dat het project mogelijk nog in de afrondende fase is. Medewerkers zouden hun taken aan Project Dragonfly moeten afmaken en worden daarna overgeplaatst naar een ander deel binnen het bedrijf.

Google zegt tegen de website Android Police dat het "geen plannen heeft om een zoekmachine in China uit te brengen". Het bedrijf zegt dat er niet aan wordt gewerkt en dat werknemers op andere projecten zijn gezet.