De Nederlandse stemsoftware Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) wordt op 20 maart ook bij de Provinciale Statenverkiezingen gebruikt. In de software werden de afgelopen jaren kwetsbaarheden gevonden.

De Kiesraad schrijft in het jaarverslag van 2018 (pdf) dat de software aan vervanging toe is. De OSV wordt sinds juni 2009 gebruikt om stemmen te tellen en uitslagen te berekenen, maar is door de jaren heen meerdere keren onveilig bevonden.

Na onderzoek door RTL Nieuws werden in 2017 al kwetsbaarheden in OSV gevonden. Hackers zouden de software kunnen misbruiken om de uitslag van verkiezingen te beïnvloeden. Een jaar later bleek na een nieuw onderzoek van RTL Nieuws dat de software nog steeds tientallen kwetsbaarheden bevatte.

De Kiesraad stelt dat "het beveiligings- en softwareconcept waarop de OSV-programma's is gebaseerd, moet worden herzien". De Kiesraad is met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in overleg over aanpassingen. De minister wil nieuwe software in 2021 gaan inzetten.

In 2018 werd het budget van de Kiesraad met 67.000 euro opgehoogd om veranderingen aan de stemsoftware door te voeren en zo veiligheidslekken te dichten.