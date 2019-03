De Chinese telecom- en smartphonefabrikant Huawei zou van plan zijn om de Amerikaanse overheid aan te klagen, meldt The New York Times op basis van twee anonieme ingewijden.

Volgens de krant draait de rechtszaak om het verbod van de Amerikaanse overheid om producten van Huawei te gebruiken. In augustus werd in de VS een wet van kracht die het gebruik van onder meer Huawei-apparatuur in telecomnetwerken beperkt.

De wet verbiedt Amerikaanse overheidsorganisaties om apparatuur van Huawei te gebruiken als een "substantieel of essentieel" onderdeel van een systeem of als "vitale technologie" van een systeem.

Volgens bronnen van The New York Times wil Huawei betogen dat de VS het bedrijf met de wet veroordeelt, zonder dat daar een proces aan vooraf is gegaan. Naast Huawei wordt ook diens Chinese concurrent ZTE door de wet getroffen.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Huawei zijn de afgelopen maanden opgelopen door de Amerikaanse beschuldiging dat apparatuur van Huawei door China gebruikt zou kunnen worden voor spionage. Ook de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in een fraudezaak leidde tot spanningen.

Zondag werd al bekend dat de in Vancouver gearresteerde Meng Canada aanklaagt. Ze werd in december op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd in de fraudezaak omtrent het Chinese technologiebedrijf.