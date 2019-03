Een voormalig leraar uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot twee jaar en tien maanden cel. De man hackte in 2014 accounts van beroemdheden en deelde naaktfoto's op het internet.

De man werd veroordeeld tot het ongewenst binnendringen van beveiligde computers en ernstige identiteitsdiefstal. Dat blijkt uit een persbericht van de rechtbank in Virginia.

Volgens rechtbankdocumenten kreeg de man toegang tot iCloud-, Yahoo- en Facebook-accounts en e-mailadressen van tweehonderd slachtoffers. Daarbij ging het om beroemdheden en onbekende mensen.

Hij kon bij de informatie komen door phishingmails te versturen, waarin hij zich voordeed als een officieel systeem van Apple. Nadat hij toegang tot accountinformatie had gekregen, zocht hij naar "privéfoto's en -video's, waaronder naaktbeelden".

De man was in 2014 een van de mensen die toegang kreeg tot deze gevoelige bestanden. De aanval staat inmiddels bekend als 'The Fappening' of 'Celebgate'. Eerder werden aan verschillende mannen straffen opgelegd die varieerden van acht tot achttien maanden.

Na de hack heeft Apple veranderingen doorgevoerd in de beveiliging van iCloud, zoals de toevoeging van tweestapsverificatie en meldingen via de e-mail als iemand van buitenaf op iCloud probeert in te loggen.