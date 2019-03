Telecombedrijven en smartphonefabrikanten zijn stellig: het langverwachte 5G-netwerk is werkelijkheid. Op techbeurs MWC waren er vele voorbeelden te zien, maar het uiteindelijke potentieel van 5G is nog steeds toekomstmuziek.

Op MWC spreken bedrijven al jaren over de komst van het snellere 5G-netwerk, maar in 2019 komt het netwerk er echt. Althans: op sommige plekken ter wereld. In Nederland wordt het 5G-netwerk in het komende jaar in elk geval nog niet uitgerold.

Toch werden op MWC verschillende telefoons met 5G-ondersteuning getoond. LG, Samsung, OnePlus en Huawei zijn enkele van de smartphonefabrikanten die in 2019 een telefoon op de markt brengen die klaar is voor het nieuwe netwerk. Veel van die telefoons worden in Nederland nog niet uitgebracht, simpelweg omdat gebruikers er hier niets aan hebben, hoewel de telefoons ook ondersteuning bieden voor 3G en 4G.

Snelheid behouden op drukke plekken

Op korte termijn is de grote belofte van 5G dat het mobiele netwerk sneller wordt. Bedrijven probeerden tijdens persconferenties op MWC uit te leggen wat er met de nieuwe snelheden mogelijk wordt. Topman Peter Gauden van Huawei zegt dat een film met een grootte van 1 GB met 5G binnen drie seconden is te downloaden. Cristiano Amon, topman bij Qualcomm, voegt daaraan toe dat 5G het streamen van 4K-films even makkelijk maakt als het streamen van muziek.

"De algemene snelheid gaan omhoog, wat je vooral op drukke plekken zult merken", zegt Jurjen Veldhuizen van Huawei Nederland. "Gemiddeld zitten de snelheden nu op 50 megabit per seconde in Nederland. Dat is best goed, ook vergeleken met andere landen. Ik verwacht dat de downloadsnelheid richting de 100 megabit per seconde gaat. Uploads zullen ook verbeterd worden, maar in mindere mate. Maar belangrijker is dat meer gebruikers onder dezelfde mast bediend kunnen worden met dezelfde snelheid."

Op die manier staat het netwerk van 5G toe dat veel meer apparaten tegelijkertijd verbonden kunnen worden zonder dat dat storingen veroorzaakt. Het gaat daarbij voornamelijk om internet-of-things-apparaten (IoT) die aan het internet gekoppeld worden, zoals slimme wasmachines, koelkasten en lampen.

Alles in de cloud

5G moet daarnaast heel belangrijk worden voor cloudmogelijkheden. "Straks bewaar je alles in de cloud", zegt Amon van Qualcomm. "Er staan nu nog verschillende apps op je smartphone, uiteindelijk vind je alles in de cloud en worden verschillende apps op je telefoons overbodig." Daarmee bedoelt hij dat de informatie in de cloud wordt bewaard, in plaats van fysiek op telefoons. Nokia-topman Marcus Weldon gaat nog verder: "Het maakt in de toekomst niet meer uit of je iOS of Android gebruikt." Hoe dat nieuwe mobiele gebruik er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk.

OnePlus-directeur Pete Lau zegt in een interview met NU.nl wel een idee te hebben in welke fases de mogelijkheden van 5G werkelijkheid worden. "Het netwerk is revolutionair, maar de uitvoering kost tijd", zegt hij. "Binnen nu en drie jaar zullen we een verhoging in snelheid zien en gaan clouddiensten ervan profiteren. Over vier tot vijf jaar zullen we een stuk meer kunstmatige intelligentie zien, waarbij apparaten beter begrijpen wat jij wilt. En over tien jaar is er de realisatie van het IoT-leven. Apparaten zijn dan altijd en overal verbonden. We leiden dan een compleet verbonden leven."

Volgens Huawei-vicevoorzitter Ken Hu wordt het met de komst van 5G "lastig om niet verbonden te zijn". Ook volgens hem komt alles in de cloud te staan. "Dat heeft als gevolg dat smartphones, tv's en laptops compleet nieuwe producten worden." De vraag is alleen nog op welke manier de apparaten zullen veranderen.

'5G is voorlopig een marketingterm'

Met 5G moeten uiteindelijk allerlei dingen mogelijk worden, maar Veldhuizen van Huawei noemt het vooralsnog "een marketingterm". "Het is een verzameling van technieken bij elkaar", zegt hij. "Je hebt 4G en LTE, en daarnaast heb je het over 5G, wat eigenlijk een andere manier is van het versleutelen van data door de lucht. Dat kan efficiënter en beter en we gebruiken er andere soorten antennes voor. Daarmee kun je meer capaciteit leveren in mobiele netwerken."

Aan de buitenkant kun je vrijwel niet zien of een telefoon 5G ondersteunt. Er staat een 5G-symbooltje op de plek waar 3G of 4G te vinden is. "Maar uiteindelijk gaat het over een modemtechnologie die in staat is om 5G-codering te versleutelen en ontsleutelen", zegt Veldhuizen. "Dat gebeurt nu met de frequenties 700 mHz en de 3,5 Ghz-frequenties."

Op MWC werden telefoons onthuld die daarmee overweg kunnen. Onder meer de opvouwbare Huawei Mate X zal later dit jaar met het 5G-netwerk werken. Dat geldt ook voor de LG V50, de Samsung Galaxy S10 5G en de Xiaomi Mi Mix 3 5G. OnePlus toonde een prototype van een telefoon met 5G-ondersteuning.

"Onze OnePlus 5G-telefoon komt in het tweede kwartaal eerst in enkele landen uit, waaronder Finland", zegt Lau. "Als de Nederlandse providers er klaar voor zijn, brengen we het toestel pas in Nederland uit."

Duurdere telefoons vanwege 5G-modem

Door de komst van het 5G-modem worden de telefoons die het netwerk ondersteunen wel duurder. Dat geldt ook voor OnePlus, dat doorgaans betaalbare toestellen met goede specificaties maakt. "Het kost nu eenmaal meer geld om 5G-technologie in een telefoon te plaatsen", zegt Lau. "Telefoons worden duurder vanwege betere componenten, om de beste kwaliteit mogelijk te maken. Natuurlijk worden ook onze toestellen duurder vanwege 5G, maar we proberen de prijs-kwaliteitverhouding die men van ons kent te behouden."

Lau zegt dat het uitrollen van 5G-netwerken nu het belangrijkst is. In Nederland zal dat op zijn vroegst volgend jaar gebeuren. De eerste telefoons met 5G-ondersteuning verschijnen in het tweede kwartaal. Daarmee heeft de telecomindustrie in elk geval geleerd van de uitrol van 4G; toen het netwerk er wel was, maar de apparatuur nog niet. Dit keer is de situatie omgedraaid.

"De uitrol van 5G gaat sneller gebeuren dan bij 4G", zegt Amon. Maar het is de vraag wanneer er wereldwijd van het netwerk gebruik kan worden gemaakt. En naar verwachting duurt het nog jaren voordat de volledige potentie van 5G is ingelost.