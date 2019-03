In totaal 18 procent van de deelnemers van de omstreden Facebook-app waarmee het bedrijf het volledige netwerkverkeer van deelnemers afluisterde was tiener, meldt TechCrunch. Eerder benadrukte Facebook nog onjuist dat het om 5 procent ging.

In januari werd bekend dat het sociale medium met de app Facebook Research het netwerkverkeer van gebruikers in kaart bracht en hen daarvoor betaalde. Het onderzoek was gericht op mensen tussen de 13 en 35 jaar.

In eerste instantie benadrukte Facebook dat 5 procent van de deelnemers tiener was. Nu blijkt dat dit percentage het aantal gebruikers betreft op het moment dat Facebook met de app in het nieuws kwam, in plaats van gedurende het hele gebruik van de app.

"Toen we de Facebook Research-app op Apples iOS-besturingssysteem stopzette, was minder dan 5 procent van de mensen die data met ons deelde een tiener", heeft het bedrijf laten weten aan een Amerikaanse senator. "Een analyse laat zien dat dat getal ongeveer 18 procent is als je naar de complete duur van het programma kijkt en ook mensen toevoegt die inactief zijn geworden en de app hebben verwijderd."

Met de Facebook Research-app overtrad het bedrijf bovendien een zakelijke overeenkomst met Apple, omdat de app beschikbaar werd gesteld via een functie van Apple die niet voor consumenten gebruikt had mogen worden. Google bleek op dezelfde manier misbruik te maken van het Apple-programma voor dit soort apps.