KPN rolt later dit jaar een nieuwe technologie uit voor zijn glasvezelnetwerk, waardoor internetsnelheden van 1 gigabit (Gb) per seconde gehaald kunnen worden. Ook is de internetprovider bezig om snelheden tot 10 Gb per seconde mogelijk te maken.

KPN kondigde donderdag aan met Nokia te zullen samenwerken om het glasvezelnetwerk sneller te maken met PON-techniek.

Door de glasvezelverbinding efficiënter te verdelen over een wijk kunnen met deze techniek veel hogere snelheden behaald worden.

In de tweede helft van 2019 wil KPN de snellere verbinding voor de eerste huishoudens beschikbaar maken. Het is niet bekend wanneer de sprong naar 10 Gb per seconde gemaakt kan worden.

De gemiddelde internetsnelheid van Nederlandse huishoudens ligt op dit moment rond de 35 megabit per seconde.