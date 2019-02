Shockwave, één van de allereerste browserplug-ins die het mogelijk maakte om interactieve projecten en games te tonen op internet, wordt vanaf 9 april dit jaar niet meer ondersteund door eigenaar Adobe.

Vanaf april is de Windows-editie van de Shockwave-player niet meer te downloaden, schrijft Adobe in een e-mail aan zakelijke gebruikers. De macOS-editie en het softwarepakket waarmee Shockwave-programma's gemaakt kunnen worden, werden al in 2017 verwijderd.

Shockwave werd in 1995 uitgebracht door het bedrijf Macromedia, in eerste instantie voor de browser Netscape Navigator. Een jaar later ontwikkelde Macromedia het populairdere Flash, een andere browserplug-in die lang werd gebruikt voor games en tekenfilms op internet.

Adobe kocht Macromedia in de hoogtijdagen van Shockwave en Flash in 2005 en zette de ontwikkeling voort. Beide plug-ins werden echter steeds minder gebruikt, onder meer door de opkomst van alternatieven zoals HTML 5. Ook Flash verdwijnt binnenkort: Adobe zet de ondersteuning van de plug-in stop in 2020.

Zowel Flash als Shockwave staan te boek als erg onveilig, omdat het gemakkelijk is via deze plug-ins in te breken in een computer. Uit onderzoek van antivirusbedrijf Avast bleek dit jaar dat Shockwave het minst geüpdatete programma is op pc: 96 procent van alle onderzochte computers gebruikte een versie van Shockwave die niet was bijgewerkt.