YouTube heeft het na klachten van adverteerders onmogelijk gemaakt om advertenties te tonen bij antivaccinatievideo's, zegt YouTube tegen BuzzFeed News.

Video's en kanalen die het gebruik van vaccinaties actief afraden, vallen volgens YouTube in de categorie met "gevaarlijke en schadelijke inhoud". Bij zulke video's kunnen geen advertenties worden geplaatst, stelt YouTube.

YouTube verscherpte zijn beleid na eerdere berichtgeving van BuzzFeed News, dat een fout in de algoritmes van YouTube ontdekte. Hoewel zoekopdrachten met het woord 'vaccinatie' geen antivaccinatievideo's opleveren, worden zulke video's wel aangeraden na het afspelen van betrouwbare video's rond vaccinaties.

Die antivaccinatievideo's waren tegen de regels van YouTube in toch voorzien van reclames. Adverteerders trokken zich daarop terug. YouTube zou zijn advertentiemogelijkheden deze week ook hebben ingeperkt na de ontdekking van een groot pedofielennetwerk.

Ook antivaccinatiereclame op Facebook

Onlangs bleek nog dat adverteerders hun reclames op Facebook kunnen richten op vaccinatieweigeraars. Dat zou ook in Nederland mogelijk zijn, maar vooral in de VS gebeuren.

Facebook zou het gericht adverteren op vaccinatieweigeraars inmiddels onderzoeken en ook maatregelen overwegen tegen berichten en pagina's die het vaccineren van kinderen actief afraden.

Vaccinatiegraad daalt in westerse landen

De afgelopen jaren laten relatief minder ouders in westerse landen hun kinderen vaccineren. In de VS is momenteel een uitbraak van de mazelen en ook in Europa komt het virus steeds vaker voor.

In Nederland is de vaccinatiegraad de afgelopen jaren gedaald. Nu is nog maar 92 procent van de kinderen ingeënt tegen ernstige ziektes. Dit aandeel ligt onder de kritische grens van 95 procent, waardoor de kans op besmetting toeneemt.

De Tweede Kamer wil daarom dat het kabinet naar maatregelen kijkt. Zo zou het kinderdagverblijven bijvoorbeeld verboden kunnen worden om niet-gevaccineerde kinderen aan te nemen of zouden ouders gekort kunnen worden op de kinderbijslag als zij hun kinderen niet laten vaccineren.