Google heeft 'abonneren via Google' beschikbaar gemaakt in Nederland. NRC Handelsblad is het eerste nieuwsmedium dat gebruikmaakt van de dienst, maakte Google Nederland-communicatiemanager Rachid Finge bekend via Twitter.

Wanneer lezers van NRC Handelsblad meer dan vier artikelen gratis hebben gelezen op de website van de krant, krijgen ze een scherm te zien om een abonnement af te sluiten.

Om verder te kunnen lezen moeten lezers een speciaal account aanmaken op de site van NRC Handelsblad, maar met 'betalen via Google' kan dit met een paar klikken.

Lezers loggen in op hun Google-account en betalen met een creditcard of PayPal-account dat gekoppeld is aan het account bij Google.

Meer abonnementen via Google

In maart 2018 kondigde Google 'abonneren met Google' aan. De dienst is gericht op nieuwsmedia en wordt al gebruikt door Amerikaanse media, zoals The Washington Post en The New York Times.

Het idee achter deze dienst is dat lezers niet meer een speciaal account hoeven aan te maken voor verschillende nieuwsplatformen, maar overal hun Google-account kunnen gebruiken.