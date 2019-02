Facebook trekt zijn VPN-app Onavo terug uit de Google Play Store. Ook stopt het bedrijf met het aannemen van nieuwe deelnemers voor de omstreden Facebook Research-app, schrijft TechCrunch.

De Onavo Protect-app stopt met het verzamelen van gebruikersdata voor marketingonderzoek, maar blijft voorlopig bruikbaar als VPN-dienst. Uiteindelijk zal ook die dienst ermee ophouden.

Onavo kwam begin vorig jaar in opspraak, omdat de app informatie van gebruikers deelde met Facebook en diens advertentiepartners. In augustus werd Onavo door Facebook uit de App Store gehaald, omdat het de regels van Apple overtrad. In de Google Play Store was de VPN-app nog wel te downloaden.

Geen nieuwe deelnemers voor Facebook Research

Facebook stopt daarnaast met het binnenhalen van nieuwe gebruikers voor zijn Facebook Research-app op Android. Bestaande onderzoeken blijven nog wel uitgevoerd worden. Facebook wil in de toekomst betaalde marktonderzoeken blijven aanbieden, maar met duidelijkere voorwaarden.

Ook Facebook Research kwam in opspraak. Facebook vroeg gebruikers tussen de dertien en 35 jaar om de app te installeren tegen betaling van 20 dollar (18 euro) per maand. In ruil daarvoor kwam Facebook te weten welke sites en apps de deelnemers op het internet gebruiken.

De app was buiten de App Store van Apple te downloaden, via een ontwikkelaarsprogramma. Dat was niet volgens de regels, en daarom ontzegde Apple Facebook de toegang.