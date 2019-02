Slachtofferhulp Nederland start donderdag een nieuwe campagne om het aantal kwetsende berichten op sociale media over verkeersongevallen, misdrijven en rampen te bestrijden.

Het gaat om reacties onder berichten over bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeval ("Hij is vast dronken geweest") of aanranding ("Wie fietst er dan ook op dat tijdstip alleen over die donkere weg?").

Volgens bestuursvoorzitter Rosa Jansen is er een toename van het aantal kwetsende uitingen via sociale media: "Wij krijgen steeds vaker vragen van slachtoffers en nabestaanden over hoe zij met social media moeten omgaan. De snelheid, het bereik, de anonimiteit en de onuitwisbaarheid van informatie creëren een eigen dynamiek."

De kwetsende reacties zorgen ervoor dat het verwerkingsproces van slachtoffers en nabestaanden langer duurt. De bewustwordingscampagne moet ervoor zorgen dat mensen meer aan de slachtoffers en nabestaanden denken voordat ze ergens op reageren.

De online campagne wordt de komende weken gevoerd via advertenties op sociale media.