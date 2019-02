Het Verenigd Koninkrijk zegt dat het risico omtrent de Chinese telecomfabrikant Huawei beheersbaar is. Ook heeft het land geen bewijs voor spionage door het concern. Daarmee gaat het Verenigd Koninkrijk in tegen uitspraken van de Verenigde Staten, een van zijn belangrijkste inlichtingenpartners.

De Verenigde Staten proberen Europese bondgenoten ervan te overtuigen geen apparatuur van de Chinese telecomfabrikant te gebruiken in hun toekomstige 5G-netwerken. De VS zegt, zonder concreet bewijs te leveren, dat China de apparatuur gebruikt voor spionage.

Het Verenigd Koninkrijk is onderdeel van de Five Eyes: vijf landen die onderling nauw inlichtingen uitwisselen. Naast het Verenigd Koninkrijk bestaat de Five Eyes uit de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland maakte maandag bekend zijn positie omtrent Huawei te heroverwegen.

Ciaran Martin, het hoofd van het National Cyber Security Centre (NCSC), zegt woensdag dat het Verenigd Koninkrijk nog een besluit moet nemen over het veiligheidsbeleid omtrent 5G-netwerken. Ook zei hij dat apparatuur van Huawei wordt onderworpen aan strenge controles.

"Ik zou verplicht zijn om melding te maken van bewijs van spionage door Huawei", zei Martin op vraag of de VS bewijs voor spionage door of middels Huawei heeft aangeleverd.