Facebook steunt een advies voor nieuwe Nederlandse wetgeving op het gebied van politieke advertenties die ervoor moet zorgen dat duidelijker wordt wie precies betaald heeft voor een politieke Facebook-reclame.

Dat vertelde Facebook-beleidsbaas Edo Haveman tijdens een rondetafelgesprek over desinformatie in de Tweede Kamer.

"Ik denk dat het belangrijk is dat er regelgeving gaat komen op het gebied van politieke advertenties", aldus Haveman. "Wij steunen de aanbevelingen van de staatscommissie. Ik hoop dat Nederland dergelijke zaken snel kan doorvoeren in regelgeving."

Haveman verwijst daarmee naar het eindrapport dat de staatscommissie in december 2018 presenteerde. Hierin wordt geadviseerd om digitale politieke campagnes op verschillende manieren te reguleren. Wordt het advies van de commissie in regels gegoten, dan zouden techbedrijven worden verplicht duidelijk te laten zien of een reclame door een politieke partij gefinancierd is.

Commissievoorzitter Johan Remkes haalde in december nog het datamisbruikschandaal van Facebook aan als voorbeeld. Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump wordt ervan verdacht gegevens van het databedrijf Cambridge Analytica te hebben ingezet om persoonsgerichte politieke reclame te verspreiden. Deze gegevens werden via Facebook verzameld.

Het techbedrijf lag eerder al onder vuur naar aanleiding van de verspreiding van desinformatie en nepnieuws tijdens verkiezingen. Sindsdien nam Facebook meerdere maatregelen, zoals het markeren van nepnieuws.

'Er is sprake van een vacuüm'

"Op het moment is het nog altijd zo dat we eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelfregulering moeten toepassen", vertelt Haveman nu. "Dat is omdat er sprake is van een vacuüm."

Facebook-CEO Mark Zuckerberg werd afgelopen jaar ondervraagd in het Amerikaanse Congres, waar hem werd gevraagd of zelfregulering voor het sociale netwerk nog een goede optie is. Toen vroeg Zuckerberg zich nog af wat de juiste vorm van regulering precies is.

Het is nog niet bekend of er ook daadwerkelijk regelgeving voor politieke reclame zal worden ingevoerd. Het kabinet beloofde eerder in een Kamerbrief om met een reactie te komen na het rapport van Remkes.