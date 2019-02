Gebruikers die de regels van YouTube schenden, zullen niet meer bij de eerste overtreding bestraft worden. YouTube versoepelt vanaf dinsdag de straffen voor wangedrag op het platform.

Bij de allereerste overtreding wordt de content die tot de overtreding heeft geleid door YouTube verwijderd, maar gebruikers krijgen daarnaast voortaan alleen een waarschuwing.

Na de eerste waarschuwing leiden alle volgende overtredingen tot een strike, die op naam van de gebruiker staat. Elke strike gaat gepaard met een straf. Bij drie strikes in negentig dagen tijd wordt een kanaal verwijderd. Een strike verloopt na negentig dagen.

De eerste waarschuwing valt niet onder dat systeem: die wordt slechts één keer verstuurd en verloopt niet. Eerder gaf YouTube bij de eerste overtreding meteen al een strike en een livestreamverbod.

De eerste strike betekent vanaf nu een verbod op live-uitzendingen en een uploadverbod van een week. Bij een tweede strike volgt een verbod van twee weken.

YouTube wil transparanter zijn

YouTube maakt de straffen gelijkmatiger om verwarring te voorkomen. Volgens het bedrijf begrepen sommige YouTubers niet waarom zij bijvoorbeeld een livestreamverbod kregen voor een overtreding die niks met livestreamen te maken had.

YouTube belooft in de toekomst duidelijker te zijn over waarom een gebruiker wordt bestraft. In het verleden klaagden veel YouTubers dat het bedrijf hier niet transparant over was en gebruikers geen kans gaf om problemen op te lossen.