De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand, die online kansspelen veiliger moet maken. Online gokken wordt hiermee vanaf midden 2020 voor Nederland gereguleerd, waardoor het niet langer illegaal is.

"Onder strikte voorwaarden worden vanaf medio 2020 vergunningen verleend en online kansspelen in goede banen geleid. Hiermee kunnen Nederlandse spelers veilig spelen in een eerlijke markt", schrijft de Rijksoverheid. Het wetsvoorstel werd in 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

De regulering zou nodig zijn omdat spelers in Nederland voorheen alleen zonder toezicht konden spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders. Verslaving aan kansspelen zou hierbij op de loer liggen. Ook zouden spelers door gebrek aan toezicht slachtoffer kunnen worden van malafide aanbieders.

Maatregelen tegen verslaving

De kansspelwet bevat verschillende maatregelen om verslaving te voorkomen. Zo moeten kansspelaanbieders spelers beter in de gaten houden door ze een profiel te laten aanmaken, waarin gokkers hun maximale inzet aangeven. Ook moeten de aanbieders spelers waarschuwen als ze grote risico's nemen, lang spelen of veel geld inleggen.

Verder komt er een centraal register waarin spelers met gokproblemen worden opgenomen. Zij kunnen dan tijdelijk worden uitgesloten van deelname aan bepaalde kansspelen en worden doorverwezen voor hulp.

Aanbieders mogen zich verder niet richten op jongeren. Gebruik van populaire sporters in reclames is daarom bijvoorbeeld niet toegestaan. Ook moet het onderscheid tussen gewone games en kansspelen duidelijk zijn. Jongeren die willen gokken, moeten bij de online kansspelen inloggen met een burgerservicenummer en hun leeftijd verifiëren.

Vergunning aanvragen na afkoelperiode

Om het online gokken in het algemeen veiliger te maken, worden aanbieders gescreend voor ze in aanmerking komen voor een vergunning. De aanbieders moeten betrouwbaar zijn, en partijen die illegaal handelden en zich actief richtten op de Nederlandse markt, kunnen pas na een "afkoelperiode" een vergunning aanvragen.

Om de nieuwe wet te handhaven, krijgt de Kansspelautoriteit (KSA) nieuwe taken toebedeeld. Zo moet de autoriteit vergunningen verlenen en toezicht houden.

Geen gokvergunningen voor lootboxgames

De KSA deed in het afgelopen jaar onderzoek naar games met zogeheten lootboxen. Dat zijn schatkisten met willekeurige, virtuele beloningen. In sommige gevallen zijn dit volgens de waakhond online gokspellen, die onder de oude wet niet in Nederland toegestaan waren.

"We gaan met de nieuwe wet nog steeds geen vergunningen voor games met lootboxen verlenen", vertelt KSA-woordvoerder Jan-Erik van der Werff aan NU.nl. "Het gaat alleen om online casino's, waar bijvoorbeeld poker gespeeld kan worden."

"Ik merk dat gamebedrijven juist zo veel mogelijk uit de kansspelwetgeving gehouden willen worden", aldus Van der Werff. "Ik denk dus niet dat bedrijven überhaupt zo'n vergunning zouden aanvragen."

Het is in theorie wel mogelijk dat de KSA in de toekomst een lootboxvergunning gaat verschaffen, maar die intentie is er op dit moment niet.

FIFA-verbod nog steeds mogelijk

Daarmee is een verbod op de voetbalgame FIFA 19 nog steeds een mogelijkheid. Deze game voldoet aan de voorwaarden van wat de KSA een ongeoorloofd online kansspel zou noemen, omdat de beloningen uit lootboxen binnen het spel doorverkocht kunnen worden.

In de games CS:GO, NBA 2K en Dota 2 werden na het onderzoek van de KSA aanpassingen gedaan om aan de Nederlandse wet te voldoen.