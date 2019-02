Google wil het voor websites lastiger maken om te detecteren of de incognitomodus in Chrome aanstaat. De website 9to5Google ontdekte dat in aanstaande updates voor de broncode van de webbrowser.

De incognitomodus in Chrome maakt het mogelijk om webpagina's te bekijken zonder dat de gebruiker een spoor achterlaat op zijn eigen computer. Onder andere het zogenoemde 'FileSystem API' van Chrome wordt dan uitgezet, waardoor websites geen tijdelijke of permanente bestanden kunnen plaatsen op het systeem van de gebruiker.

Programmeurs en webdesigners waren echter lange tijd in staat om een gebruiker in incognitomodus te detecteren door te kijken of iets via dit FileSystem kan worden opgeslagen. Sommige sites blokkeren de gebruiker vervolgens.

In de broncode van een aankomende versie van Chrome is nu een virtueel bestandsysteem gespot. Die slaat bestanden tijdelijk op in het werkgeheugen, maar dat wordt gewist zodra de browser gesloten wordt. Dat moet het voor websites onmogelijk maken om nog te zien of iemand gebruikmaakt van de incognitomodus.

De nieuwe incognito-oplossing zou vanaf de 74e editie van Chrome handmatig ingeschakeld moeten kunnen worden en staat twee versies later automatisch aan. Chrome bevindt zich momenteel in versie 72.