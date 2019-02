Schiphol start opnieuw met een proef waarbij reizigers hun gezicht kunnen laten scannen voordat zij het vliegtuig betreden, meldt de luchthaven maandag.

Het gaat om een proef voor reizigers van luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific, die de rest van het jaar zal duren. Passagiers kunnen na het inchecken op Schiphol laten weten mee te willen werken aan de proef.

Vervolgens wordt bij een registratiepunt in de vertrekhal een gezichtsscan gemaakt. "Als je mee wil werken, wordt er een scan gemaakt van je gezicht, paspoort en instapkaart", legt Schiphol-woordvoerder Dennis Muller uit. Een eerdere test met gezichtsscans in 2017 liet passagiers zich pas bij de gate registreren en controleren.

Aan de gate voor Cathay Pacific-vluchten laten gebruikers opnieuw hun gezicht scannen, waardoor zij het vliegtuig kunnen betreden zonder hun paspoort of boardingpass te laten zien. "Uiteindelijk willen we dat je voor controlepunten alleen je gezicht hoeft laten te scannen", zegt Muller.

Schiphol onderzoekt doorstroming

Schiphol wil met de proef onderzoeken of het boarden met een gezichtsscan snel, efficiënt en betrouwbaar genoeg is om standaard aan te kunnen bieden.

Volgens Schiphol zorgt boarden met gezichtsscan voor "meer gemak", maar de luchthaven verwacht tijdens de test nog geen tijdswinst. In de toekomst wel, als meer partijen het systeem gebruiken moet dat zorgen voor "een betere doorstroming".

"We weten hoeveel tijd het ongeveer kost van het moment dat reizigers inchecken tot de gate. Maar dat is ook afhankelijk van het tijdstip dat een passagier op de luchthaven verschijnt", zegt hij. "Maar stel dat een reiziger voor een internationale vlucht de adviestijd van drie uur aanhoudt, dan is het lastig meten hoelang het duurt vanaf het moment van het afgeven van de koffer tot het daadwerkelijk boarden."

Gegevens worden na 24 uur gewist

Schiphol zegt dat de biometrische gegevens 24 uur na registratie worden gewist. Volgens de luchthaven worden de gegevens van passagiers versleuteld opgeslagen in het Seamless Flow Platform dat in beheer is bij Schiphol. "De operationele partners hebben alleen toegang tot de informatie die voor hen relevant is en die ze voor de wet mogen verwerken", stelt Muller.

"Paspoortgegevens en de foto van het gezicht worden gedeeld met de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van toezicht op de registratie en ten behoeve van het grensproces. De boardingpassgegevens worden geverifieerd met de airlines om te controleren of de reiziger beschikt over een geldig ticket en ten behoeve van het boardingproces. Tenslotte worden alle gegevens verwerkt in systemen van Schiphol. "

Naast Cathay Pacific werkt Schiphol ook samen met het ministerie van Defensie en het bedrijf Vision-Box, dat de apparatuur en software levert. Dit bedrijf heeft in ieder geval de mogelijkheid om de gegevens te ontvangen.

Tweede proef met gezichtsherkenning

Volgens Muller worden "één of twee gates" voorzien van de benodigde sensoren. Het zal gaan om de gates G03 en G04. Schiphol gaat proberen de boarding voor vluchten van Cathay Pacific zo veel mogelijk bij deze gates te laten plaatsvinden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kan het tweede gedeelte van de proef niet plaatsvinden.

Reizigers van Cathay Pacific moeten zestien jaar of ouder zijn om aan de proef deel te nemen. In 2017 maakte Schiphol al bekend met KLM een proef te starten om gezichtsherkenning bij het instappen van het vliegtuig te testen. Die proef duurde drie maanden.

Over "een paar maanden" wil Schiphol ook een proef doen waarbij de paspoortcontrole na de bagagecheck wordt vervangen door gezichtsherkenning.