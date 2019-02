De inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk denken niet dat het nodig is om apparatuur van het Chinese telecombedrijf Huawei compleet te verbieden uit toekomstige 5G-netwerken, meldt Financial Times op basis van anonieme bronnen.

Het Britse orgaan dat verantwoordelijk is voor cyberveiligheid zou concluderen dat er manieren zijn om de risico's omtrent Huawei-apparatuur te verminderen zonder het bedrijf volledig uit te sluiten van 5G-netwerken.

Het besluit volgt na aandringen van de Verenigde Staten om geen gebruik te maken van Huawei-apparatuur. De VS zegt bang te zijn dat China de apparatuur van Huawei gebruikt om het Westen te bespioneren.

Ook probeert de VS bondgenoten, zoals landen in Europa, te overtuigen om geen Huawei-apparatuur te gebruiken. Dat het Verenigd Koninkrijk niet zo ver wil gaan, is volgens Financial Times een "ernstige klap" voor de VS. Eerder zou Duitsland ook hebben besloten dat een volledig verbod op Huawei-apparatuur niet aan de orde is.

Het Verenigd Koninkrijk is onderdeel van de Five Eyes-inlichtingengemeenschap, een samenwerking van vijf Engelstalige inlichtingendiensten. Drie van de vijf leden, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland, hebben eerder besloten Huawei-apparatuur uit te sluiten van hun toekomstige 5G-netwerken.

Canada, het vijfde lid, raakte onlangs betrokken bij een andere zaak omtrent Huawei. In december is in Vancouver de financieel directeur van het Chinese bedrijf op verzoek van de VS opgepakt op verdenking van fraude.

Publiek bewijs dat Huawei door China gebruikt wordt voor spionage is er niet. Het bedrijf heeft meerdere malen ontkend namens de Chinese overheid te werken.

Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May zegt maandagmiddag dat de beoordeling van risico's voor het 5G-netwerk nog bezig is. "De beoordeling kijkt naar verschillende opties en er zijn nog geen beslissingen gemaakt."