Facebook moet worden onderworpen aan een verplichte ethische code om onder meer de verspreiding van nepnieuws en misbruik van gegevens van gebruikers tegen te gaan. Dat is de conclusie uit een maandag verschenen Brits parlementair rapport.

Uit het onderzoek naar desinformatie en nepnieuws komt naar voren dat Facebook opzettelijk de privacy- en concurrentiewetgeving heeft geschonden, zo schrijft The Guardian.

Het bedrijf zou dringend onderworpen moeten worden aan wettelijke regelgeving. Ook wordt Facebook beschuldigd van het doelbewust belemmeren van het onderzoek en het negeren van pogingen van Rusland om verkiezingen te manipuleren.

Voorzitter van de Britse parlementscommissie Damian Collins zegt maandag in een reactie op het rapport dat de democratie het gevaar loopt dat niet-identificeerbare bronnen, burgers misleiden met desinformatie. Volgens het rapport verzuimen de platforms actie te ondernemen tegen schadelijke inhoud.



De commissie waarschuwt de samenleving voor de dominantie van techbedrijven zoals Facebook - dat ook Whatsapp en Instagram bezit - Google en Twitter. De commissie baseert zich onder meer op interne e-mails van het bedrijf. Daaruit zou blijken dat Facebook bereid was de privacy-instellingen van gebruikers te overschrijven om gegevens te kunnen overdragen aan app-ontwikkelaars.

Facebook minachtte commissie

CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, wordt hard aangepakt in het rapport. Hij zou het parlement niet serieus hebben genomen door drie afzonderlijke verzoeken om bewijs te weigeren en in plaats daarvan drie jonge medewerkers te sturen die de vragen van de commissie niet konden beantwoorden.



"Mark Zuckerberg stelt keer op keer teleur als het gaat om het tonen van leiderschap en nemen van verantwoordelijkheid", aldus het rapport.



In een reactie stelt Facebook open te staan voor "zinvolle regelgeving" en zegt het de aanbevelingen van de commissie te ondersteunen. "Hoewel er nog veel te doen is, zijn we niet meer hetzelfde bedrijf als een jaar geleden."

Facebook kwam al eerder onder vuur te liggen

Facebook kwam begin 2018 onder vuur te liggen, nadat bekend werd dat het databedrijf Cambridge Analytica persoonlijke informatie van Facebook-gebruikers in handen had weten te krijgen. Die informatie werd gebruikt voor politieke reclame in de Verenigde Staten.

Facebook kreeg destijds een boete van 565.000 euro voor nalatigheid omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers.