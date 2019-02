Apple heeft de start-up Pullstring overgenomen, meldt Axios. Het bedrijf van voormalig Pixar-medewerkers is gespecialiseerd in spraakassistenten met kunstmatige intelligentie.

Apple zou 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) hebben betaald voor Pullstring dat in 2011 werd opgericht onder leiding van het voormalige technisch hoofd van animatiestudio Pixar. Het bedrijf is vooral bekend als maker van relatief simpele spraaksoftware in speelgoed, zoals die in een pratende Barbie-pop.

De afgelopen tijd hielp Pullstring echter ook bedrijven die apps wilden maken voor de spraakassistenten van Google en Amazon. In tegenstelling tot bij Apples Siri, kunnen bedrijven een soort opzichzelfstaande spraakassistent maken die als app met de stem te openen is op bijvoorbeeld een slimme speaker.

Apple zou de ontwikkeling van Siri met de overname mogelijk willen versnellen. Het bedrijf was in 2011 een van de eersten met een spraakgestuurde assistent, maar Siri is qua vaardigheden inmiddels ingehaald door assistenten van onder meer Google en Amazon.

In 2018 nam Apple de voormalige Google-topman voor kunstmatige intelligentie aan. Inmiddels wordt Siri onder zijn toezicht ontwikkeld. Onlangs zou het voormalige hoofd van het Siri-ontwikkelteam een nieuwe taak binnen Apple hebben gekregen. Het bedrijf zou zich meer op de langeretermijnontwikkeling van Siri willen richten, en minder op kleine, incrementele updates.