Facebook laat adverteerders hun reclames richten op vaccinatieweigeraars, meldt The Guardian. Het sociale medium overweegt stappen tegen zogenoemde 'antivax'-berichten.

Adverteerders op Facebook kunnen hun reclames richten op duizenden verschillende doelgroepen. Die doelgroepen worden door Facebook in kaart gebracht via pagina's die gebruikers volgen en op basis van internetgedrag van gebruikers. Een van die doelgroepen is "vaccine controversies", een groep met mensen die is geïnteresseerd in antivaccinatiepropaganda.

Ook Nederlandse adverteerders kunnen vaccinatieweigeraars als doelgroep kiezen. Facebook wilde tegenover The Guardian niet reageren op die mogelijkheid.

Een van de adverteerders die de doelgroep gebruikt, is de Amerikaan Larry Cook, uitbater van de pagina Stop Mandatory Vaccination - stop verplichte vaccinatie. De pagina heeft ruim 150.000 leden en Cook besteedde al duizenden dollars aan Facebook-advertenties om meer volgers voor zijn pagina te krijgen.

Facebook overweegt maatregelen tegen antivaxberichten

Facebook zei eerder deze week tegen Bloomberg dat het maatregelen overweegt tegen berichten met antivaccinatie-inhoud. Dat deed het bedrijf na een verzoek van een Amerikaanse senator die technologiebedrijven oproept actie te ondernemen tegen propaganda voor vaccinatieweigeraars.

De afgelopen jaren laten steeds minder ouders in westerse landen hun kinderen vaccineren. In de VS is momenteel een uitbraak van de mazelen en ook in Europa komt het virus steeds vaker voor.

In Nederland is de vaccinatiegraad de afgelopen jaren gedaald; nu is nog maar 92 procent van de kinderen ingeënt tegen ernstige ziektes - onder de kritische grens van 95 procent - waardoor de kans op besmetting toeneemt.

De Tweede Kamer wil daarom dat het kabinet naar maatregelen kijkt. Zo zou het kinderdagverblijven bijvoorbeeld verboden kunnen worden om niet-gevaccineerde kinderen aan te nemen, of zouden ouders gekort kunnen worden op de kinderbijslag als zij hun kinderen niet laten vaccineren.