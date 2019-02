Facebook heeft drie populaire videokanalen die op Amerikaanse millennials gericht waren opgeschort. De pagina's bleken gefinancierd te worden door de Russische staatszender RT, meldt CNN.

Het gaat om drie pagina's die sinds september op Facebook stonden. Video's op de pagina's werden tientallen miljoenen keren bekeken.

De pagina's worden beheerd door Maffick Media, een in Duitsland geregistreerd bedrijf met als grootste aandeelhouder het bedrijf Ruptly. Dat bedrijf heeft als grootste geldschieter de Russische tv-zender RT, die door de Russische overheid wordt gefinancierd.

Die Russische banden werden door de pagina's niet vermeld, maar dat was volgens de voorschriften van Facebook strikt genomen ook niet nodig. De pagina's werden gevuld door freelance werknemers uit Los Angeles in de VS.

'Het interesseert het publiek niets'

"Mensen die pagina's op Facebook volgen zouden niet misleid moeten worden over wie daarachter zit", zegt een woordvoerder van Facebook. "Net als vorig jaar blijven we onze aanpak tegen gecoördineerd misleidend gedrag en financieel gemotiveerde spam verbeteren."

Maffick zegt tegen CNN dat het bedrijf redactioneel onafhankelijk is van Russische staatszender RT en dat het gangbaar is om niet te openbaren wie een Facebook-pagina betaalt. "Het algemene publiek is daar niet in geïnteresseerd", aldus Maffick-hoofd J. Ray Sparks.

De video's van de opgeschorte pagina's waren volgens CNN kritisch over het Amerikaanse buitenlandse beleid, en weinig kritisch over de Russische overheid.

Ook andere Russische staatszender actief

Facebook schortte eerder al verschillende keren pagina's op omdat die gelieerd waren aan de Russische overheid, via staatszenders of via de bekende trollenfabriek Internet Research Agency.

Zo werden in januari nog meerdere pagina's van Facebook en Instagram verwijderd wegens misleidend gedrag. De pagina's werden beheerd door medewerkers van de Russische staatsomroep Sputnik, die dat niet aan zijn volgers en bezoekers kenbaar maakte. Die pagina's presenteerden zichzelf als onafhankelijke nieuwspagina's of als als pagina's omtrent alledaagse onderwerpen, zoals het weer, sport, economie en politiek.

De nu opgeschorte pagina's van Maffick deden hetzelfde. De pagina Soapbox richt zich op nieuws, de pagina Waste-Ed op het milieu en Backthen is een geschiedeniskanaal dat draait om "westers imperialisme".