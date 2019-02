Dutch FilmWorks gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak om namen, adressen en woonplaatsen (NAW-gegevens) van vermeende illegale downloaders te achterhalen.

De rechter bepaalde een week geleden dat Dutch FilmWorks beter moet onderbouwen wat de filmdistributeur met de NAW-gegevens wil doen.

Dutch FilmWorks verzamelde een jaar geleden enkele weken de IP-adressen van gebruikers die de film The Hitman's Bodyguard hadden gedownload. Het filmbedrijf klopte vervolgens bij internetprovider Ziggo aan om erachter te komen welke personen achter de IP-adressen zitten, om hen een schikkingsvoorstel voor te leggen.

Dutch FilmWorks heeft eerder de intentie uitgesproken de vermeende illegale downloaders een brief te sturen waarin het bedrijf een bedrag van 150 euro vraagt, om de gang naar de rechter te voorkomen.

Strikt gezien geen downloadboete

Strikt gezien is de brief geen boete, hoewel critici er wel naar refereren als de eerste mogelijke 'downloadboete' in Nederland, omdat aan illegale downloaders wordt gevraagd te betalen. De rechter zei eerder te vrezen dat het bedrag te veel zou doen vermoeden dat het om een echte boete gaat.

De rechter oordeelde dat Dutch FilmWorks onder meer duidelijker moet maken wat de inhoud van de brief is en hoe het bedrag van 150 euro is opgebouwd, voordat Ziggo eventueel gedwongen wordt de NAW-gegevens te verstrekken.

Dutch FilmWorks gaat de komende weken uitwerken hoe het bedrijf de rechter in het hoger beroep exact wil overtuigen, zegt woordvoerder Mirjam Advocaat tegen NU.nl. "We hebben een aantal weken om ons beroep aan te tekenen en ons daarop voor te bereiden."

VodafoneZiggo zegt in een reactie vooralsnog niet op de stap van Dutch FilmWorks te reageren. "We wachten het even af", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.