De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt hoe de persoonsgegevens in handen van politieke partijen worden gebruikt tijdens verkiezingscampagnes.

Bij het onderzoek wordt vooral gekeken naar dienstverleners die politieke partijen helpen bij hun campagnes. Veel partijen kunnen weten wat de politieke voorkeuren van een gebruiker zijn, een persoonsgegeven dat volgens de AP extra goed moet worden beschermd.

Partijen kunnen externe organisaties vragen om bijvoorbeeld potentiële kiezers via sociale media te benaderen. Het is niet toegestaan om de ledenadministratie van een partij in te zetten om mensen te vinden.

Politieke voorkeur is een bijzonder persoonsgegeven

Het is ook verboden om politieke voorkeuren vast te leggen in een database. Dit is een 'bijzonder persoonsgegeven' waar speciale regels voor gelden, net als bijvoorbeeld etniciteit en medische informatie.

De AP spreekt over een verkennend onderzoek. Alle politieke partijen die actief zijn in de Tweede Kamer zijn hiervoor benaderd.