Marktwaakhond Federal Trade Commission (FTC) wil Facebook mogelijk een boete van meerdere miljarden dollars opleggen, wegens privacyschendingen die het bedrijf heeft begaan.

Facebook en de FTC zouden op het moment om tafel zitten om over de boete te onderhandelen, aldus bronnen van The Washington Post. De techgigant hoopt een schikking te bereiken waardoor er minder betaald moet worden. In ruil daarvoor zou het bedrijf beloven om aanpassingen te maken.

Het sociale netwerk bevestigt in gesprek te zijn met de FTC, maar wil verder niks zeggen. Stranden de onderhandelingen, dan wordt de zaak mogelijk tegenover de rechter uitgevochten.

Hoogste privacyboete ooit voor de FTC

De miljardenboete zou een nieuw record zijn voor de FTC. De hoogste boete die de FTC tot nu toe aan een techbedrijf heeft uitgedeeld voor privacyschending was aan het adres van Google, dat 22,5 miljoen dollar (bijna 20 miljoen euro) moest betalen omdat iPhone-gebruikers slecht werden geïnformeerd over hun privacy.

Het is onduidelijk voor welke privacykwesties de FTC-boete precies zou worden opgelegd. De waakhond begon zijn onderzoek naar het techbedrijf in maart vorig jaar, toen bleek dat Facebook-data was misbruikt voor politieke reclame van databedrijf Cambridge Analytica.