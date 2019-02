De opmerkingen die Deadmau5 maakte tijdens een livestream van Twitch waren "stom en gevoelloos". Dat heeft de dj zelf laten weten in een verontschuldiging.

De Canadees werd eerder op de dag geschorst van Twitch, een platform waarop games gestreamd worden, nadat hij een tegenspeler in homofobe bewoordingen had uitgescholden.

Na zijn ban ging de dj ook nog eens los op de streamingsite vanwege dat besluit. Een paar uur later liet hij op Reddit weten dat hij de situatie had laten bezinken en nu begreep dat hij fout zat.

"Ik weet nu dat wat ik heb gezegd fout is, en mijn te snel opgestelde non-excuses hebben de situatie alleen maar erger gemaakt", aldus de 38-jarige artiest. "Ik realiseer me dat dit afdoen als 'gamercultuur' daar nog een schepje bovenop deed. Ik weet niet waarom ik dat heb gedaan, maar ik weet wel dat dat stom en gevoelloos was en ik schaam me diep."

Hij bood ook verontschuldigingen aan voor zijn tirade aan het adres van Twitch. "Het geheel was ongelooflijk onverantwoord, zeker voor iemand die een groot bereik heeft. Wat ik heb gezegd was ongelooflijk stom, en zo denk ik hier helemaal niet over. Soms verkloot ik het gewoon. Ik bedoel het wel goed, en ik ben tenminste mans genoeg om het te weten als ik het verkloot heb. En dat heb ik. Dus ik hou me even koest totdat ik leer een beter mens te zijn."