De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en Facebook zijn aan het onderhandelen over de hoogte van de boete vanwege het schenden van privacy van gebruikers. Facebook zou miljarden dollars moeten betalen als het aan de Amerikaanse toezichthouder ligt.

Twee anonieme bronnen zeggen tegen The Washington Post dat als de FTC en Facebook er onderling niet uitkomen, de toezichthouder naar de rechter stapt.

Eerder was al bekend dat de FTC van plan is om een boete op te leggen die veel hoger uitvalt dan de hoogste boete die de waakhond ooit uitdeelde. Google kreeg in 2012 een boete van 22,5 miljoen dollar (bijna 20 miljoen euro) wegens privacyschending. Nu lijkt het volgens het Amerikaanse dagblad erop dat Facebook miljarden moet gaan betalen.

Commissieleden van de FTC en Facebook zijn in gesprek over de hoogte van de boete, maar ze zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Facebook bevestigt de onderhandelingen maar wilde verder niet op details ingaan, zo meldt The Washington Post.

De Amerikaanse toezichthouder doet sinds vorig jaar maart onderzoek naar Facebook om te zien of het bedrijf de privacyregels heeft geschonden. Facebook kwam toen in het nieuws vanwege het privacymisbruikschandaal met Cambridge Analytica.

Dat bedrijf had via een Facebook-app toegang tot persoonlijke gegevens van 87 miljoen gebruikers, zonder dat zij daarvoor toestemming hadden gegeven. De informatie is mogelijk ook gebruikt voor de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.