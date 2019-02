Apple is van plan om zijn nieuwe videostreamingdienst in april uit te brengen. Netflix zal daar geen onderdeel van zijn, schrijft CNBC woensdag op basis van ingewijden.

Apple zou zijn streamingdienst uiterlijk begin mei willen uitbrengen. Gebruikers kunnen via de dienst naar bestaande videodiensten en zenders kijken, maar krijgen ook toegang tot eigen series en films van Apple.

CNBC schrijft dat Netflix geen deel zal uitmaken van de dienst. Netflix werkt overigens ook niet samen met de vergelijkbare, Amerikaanse videodienst van Amazon. Het is nog onzeker of HBO deelneemt, omdat het bedrijf nog met Apple in onderhandeling is. Deze diensten blijven mogelijk alleen beschikbaar via hun eigen app.

Het is nog onbekend hoe de dienst van Apple heet. Afgelopen maand hintte directeur Tim Cook al op de dienst na de bekendmaking van Apples kwartaalcijfers. "We gaan eigen content aanbieden. We hebben een meerjarige samenwerking met Oprah Winfrey, meer kan ik er op dit moment nog niet over zeggen."

Eigen films en series van Apple

De afgelopen tijd kwam vaker nieuws naar buiten rondom de verwachte series en films van Apple. Zo zouden de makers van Sesamstraat een serie maken voor de dienst. Ook regisseurs M. Night Shyamalan (The Sixth Sense) en Damien Chazelle (La La Land) werken aan content voor de dienst van Apple.

Eerder werd al bekend dat gebruikers van Apple-apparatuur de series en films gratis zouden kunnen kijken. Het is niet bekend of de dienst ook in Nederland beschikbaar komt.

Apple houdt op 25 maart een evenement, waarbij het bedrijf de videodienst waarschijnlijk uit de doeken doet. Naar verluidt heeft Apple filmsterren uitgenodigd, onder wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en JJ Abrams.