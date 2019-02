Apple spreekt met uitgevers over een nieuwe abonnementsdienst voor artikelen. Daarbij zou het bedrijf de helft van de inkomsten zelf willen houden, schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

De financiële eisen van Apple zouden veel grote uitgevers tegen de borst stuiten. Apple zou gebruikers 10 dollar (8,82 euro) per maand willen vragen voor zijn 'Netflix voor nieuws'. Tegen betaling kunnen abonnees via de dienst zo veel artikelen van kranten en tijdschriften lezen als ze willen.

Van de maandelijkse betalingen zou Apple de helft zelf willen houden. De andere helft wordt verdeeld onder deelnemende uitgevers. Uitgevers krijgen daarvan een groter deel uitbetaald als gebruikers meer tijd besteden aan het lezen van hun artikelen.

Naast gesteggel over financiële verdelingen zijn er meer zaken die ervoor zorgen dat de dienst nog niet wordt uitgebracht. Zo zouden onder meer The New York Times en The Washington Post nog niet willen meewerken. Zij zouden twijfels hebben bij verschillende eisen van Apple, al is niet bekend welke dat zijn.

Minder gegevens van abonnees voor uitgevers

Uitgevers zijn ook bang dat ze minder inzicht krijgen in data van abonnees. Via een normaal abonnement zouden ze veel meer informatie kunnen verzamelen, zoals e-mailadressen en creditcardgegevens. Apple zal die gegevens waarschijnlijk niet bekendmaken.

Het nieuwe abonnement zou onderdeel worden van Apple News, waarin gebruikers doorgaans gratis stukken kunnen lezen. Die app is in Nederland niet officieel beschikbaar. De dienst zou vergelijkbaar worden met Blendle. Via Blendle Premium kunnen gebruikers een selectie van recente krantenartikelen lezen tegen een vast bedrag per maand.

Apple heeft niet op de berichtgeving gereageerd. Het bedrijf houdt ook een deel van de opbrengsten via iTunes en de App Store voor zichzelf. Bij elke aankoop gaat 30 procent van het bedrag naar Apple en 70 procent naar de ontwikkelaar.

BuzzFeed schrijft dat Apple op 25 maart een evenement organiseert. Daar zou de nieuwsdienst mogelijk uit de doeken worden gedaan.